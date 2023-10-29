Из-за визита Байдена истребители США посадили залетевший в Делавер самолет

Военные США посадили самолет, залетевший в штат Делавер во время визита Байдена

Американские военные с помощью истребителей посадили гражданский самолет в штате Делавэр из-за того, что в это время там с визитом находился президент США Джо Байден. Об этом сообщил пул Белого дома, передает РИА Новости.

Отмечается, что истребители поднялись в воздух после того, как самолет нарушил ограниченное воздушное пространство. Это произошло после 14:00 по местному времени (21:00 мск) в районе Уилмингтона. По словам представителя ведомства Энтони Гульельми, совершившее вынужденную посадку воздушное судно было гражданским.

В итоге самолет благополучно приземлился в близлежащем аэропорту. Инцидент на график американского лидера не повлиял. Гульельми добавил, что агенты секретной службы США проводят расследование в координации с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA).

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах два частных самолета пролетели в сантиметрах друг от друга и столкнулись в воздухе. Инцидент произошел в среду, 25 октября, в аэропорту города Хьюстон (Техас). Согласно предварительной информации Федерального управления гражданской авиации (FAA) США, бизнес-джет Hawker H850XP начал взлетать без разрешения диспетчера.