Сбитая Шварценеггером велосипедистка подала на него в суд

TMZ: сбитая в феврале Шварценеггером велосипедистка подала на актера в суд

Велосипедистка подала в суд на актера Арнольда Шварценеггера после автомобильной аварии, произошедшей в феврале этого года. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе. Женщина, которую сбил актер, утверждает, что в столкновении виноват он. По ее словам, Шварценеггер ехал на большой скорости и был невнимателен. Велосипедистка также отметила, что в результате аварии она получила серьезные травмы.

Столкновение произошло после того, как женщина свернула на полосу артиста. Сообщалось, что она повернула налево прямо перед Шварценеггером, прежде чем он успел нажать на тормоза, хотя ехал не быстро.