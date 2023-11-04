Собчак ответила на обвинение мужа Вики Цыгановой в причастности к обыску

Собчак выразила недоумение из-за слов Цыганова о причастности к обыску в их доме

Телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинение мужа певицы Вики Цыгановой Вадима в том, что она якобы причастна к обыску в доме семьи исполнительницы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Не понимаю, в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы я тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы на вас стучать. С большей вероятностью я заведу в кабинете муравьиную ферму, примерно равнозначные по важности наблюдения для меня объекты», — написала она, выразив недоумение в связи со словами Цыганова.

Вечером 4 ноября муж Вики Цыгановой Вадим сообщил, что в их дом пришли с обыском. В подписи к видео говорится, что обыски проходят из-за того, что «настучала [журналистка и телеведущая Ксения] Собчак». Официального подтверждения информации еще не поступало.

Ранее Вика Цыганова и ее супруг Вадим Цыганов в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказали о том, как решили написать гимн частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Речь идет о композиции под названием «Вагнер», которую они выпустили в октябре 2022 года. Однако позже супруги заявили в соцсетях, что видео было сделано с помощью нейросети и технологии «дипфейк».