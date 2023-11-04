Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:01, 4 ноября 2023Интернет и СМИ

Собчак ответила на обвинение мужа Вики Цыгановой в причастности к обыску

Собчак выразила недоумение из-за слов Цыганова о причастности к обыску в их доме
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинение мужа певицы Вики Цыгановой Вадима в том, что она якобы причастна к обыску в доме семьи исполнительницы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Не понимаю, в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы я тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы на вас стучать. С большей вероятностью я заведу в кабинете муравьиную ферму, примерно равнозначные по важности наблюдения для меня объекты», — написала она, выразив недоумение в связи со словами Цыганова.

Вечером 4 ноября муж Вики Цыгановой Вадим сообщил, что в их дом пришли с обыском. В подписи к видео говорится, что обыски проходят из-за того, что «настучала [журналистка и телеведущая Ксения] Собчак». Официального подтверждения информации еще не поступало.

Ранее Вика Цыганова и ее супруг Вадим Цыганов в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказали о том, как решили написать гимн частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Речь идет о композиции под названием «Вагнер», которую они выпустили в октябре 2022 года. Однако позже супруги заявили в соцсетях, что видео было сделано с помощью нейросети и технологии «дипфейк».

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Песков заявил о возможных последствиях подрыва «Северных потоков»

      В Киеве демонтировали советскую звезду

      Цыгановы перестали выходить на связь после сообщения об обыске в их доме

      Усик раскрыл сказанное Фьюри на дуэли взглядов

      В США заявили о попавшем в тупик Вашингтоне из-за поддержки Израиля

      Офицер ВСУ передал тайное послание после слов Залужного о тупике на фронте

      Силуанов заявил о постепенно «сдувающихся» доминировавших экономиках

      Литва выступила против мирного соглашения России и Украины

      Министр обороны Израиля пообещал уничтожить лидера ХАМАС

      Собчак ответила на обвинение мужа Вики Цыгановой в причастности к обыску

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости