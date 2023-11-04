К певице Цыгановой и ее мужу пришли с обысками

Муж певицы Виктории Цыгановой сообщил об обысках в доме

Муж российской певицы Виктории Цыгановой Вадим сообщил, что в дом семьи пришли с обыском. Видеобращение опубликовала певица в своем Telegram.

В подписи к видео говорится, что обыски проходят из-за того, что «настучала [журналистка и телеведущая Ксения] Собчак». Сам Цыганов заявил, что постарается сделать «несколько буквально звонков» и просит «пока не открывать».

Официального подтверждения информации пока не поступало.

Ранее Вика Цыганова и ее супруг Вадим Цыганов, в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказали о том, как решили написать гимн частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Речь идет о композиции под названием «Вагнер», которую они выпустили в октябре 2022 года. Однако позднее супруги заявили в соцсетях, что видео было сделано с помощью нейросети и технологии «дипфейк».