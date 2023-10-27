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19:17, 27 октября 2023Культура

Вика и Вадим Цыгановы заявили, что никогда не любили Пригожина. Зачем они написали гимн ЧВК «Вагнер»?

Музыканты Вика и Вадим Цыгановы рассказали историю создания гимна ЧВК «Вагнер»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российская певица Вика Цыганова и ее супруг, поэт Вадим Цыганов, рассказали о том, как решили написать гимн частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом они сообщили в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Цыгановы решились на написание гимна после проникновения в их музей бойца ЧВК

В октябре 2022 года Вика Цыганова выпустила гимн ЧВК под названием «Вагнер». В основу композиции легли стихи, написанные ее супругом Вадимом Цыгановым, а в клипе на песню были показаны видеоролики с военной деятельностью бойцов «Вагнера».

В интервью супруги рассказали, почему решили написать гимн. По словам Цыганова, идея о создании композиции пришла к ним после того, как в их музей «Святая Виктория» в Адлере через забор перелез человек.

Он хотел познакомиться с Викой. Я даже попытался выгнать его, но Вика остановила меня. Мы нашли общий язык и начали общаться. Он рассказал про своего сослуживца, который получил ранения и выжил, его комиссовали. Его не брали в спецподразделения и он ушел в «Вагнер». Тогда я и написал песню, потому что мне сказали: «У ЧВК нет идеологии»

Вадим Цыганов поэт

Поэт добавил, что основный смысл создания композиции заключался в том, чтобы сформировать идеологию ЧВК, а также оставить след в формировании нации в целом.

Цыгановы не знали никого из вагнеровцев, кроме раненых бойцов

На вопрос Дудя о том, знали ли супруги об интересе командира «Вагнера» Дмитрия Уткина к нацизму, Цыгановы ответили отрицательно. Поэт признался, что видел фотографию Уткина с нацистскими татуировками, однако не уверен в подлинности снимка.

Певица Вика Цыганова и член инициативной группы общественного движения «Антимайдан» Николай Стариков

Певица Вика Цыганова и член инициативной группы общественного движения «Антимайдан» Николай Стариков

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

«Мы никого не знали, кроме раненых ребят. Мы общаемся только с безногим Володей (бойцом ЧВК «Вагнер» — прим. «Ленты.ру»), которому мы помогаем. А с другими вагнерами мы встретились, обнялись и все», — рассказал Цыганов. Певица при этом добавила, что им некогда было наводить справки о военнослужащих.

Цыгановы высказались на тему героизма бойцов ЧВК «Вагнер»

В интервью поэт отметил, что считает героем каждого, кто жертвует своей жизнью за другого человека, а его супруга подчеркнула, что такие действия являются высшей формой любви. Тогда Дудь поинтересовался, что супруги думают о тех бойцах, которые участвовали в шествии на Москву в июне этого года.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«Это очень плохо. Это скорбь и слезы, мы не поддерживаем этого, мы не поддерживаем раскол. Для меня тот факт, что они посчитали такие действия справедливыми, не является чем-то хорошим. Если у них будет понимание, что они не отдельная организация, а часть единой армии, это уже будет идеология, вышедшая из народа, как говорит [президент России] Владимир Путин», — отметила пара.

Цыгановы рассказали об отношении к их песне Евгения Пригожина

Вадим Цыганов признался, что несмотря на то, что они с супругой выпустили гимн «Вагнера», характер основателя и руководителя ЧВК Евгения Пригожина ему «был не симпатичен».

Вадим и Вика Цыгановы

Вадим и Вика Цыгановы

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

«Манера поведения этого человека и его психотип мне не нравились и не нравятся сейчас. Я не говорил про него ничего плохого и ничего хорошего. Я писал песню воинам, там Пригожина нет», — подчеркнул поэт.

При этом супруги отметили, что реакция Пригожина на гимн была положительной. Тогда же они решили написать следующую композицию для ЧВК под названием «Чебурашка».

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      Анастасия Астахова
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