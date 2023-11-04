В России заявили о необоснованном росте цен на стройматериалы

Хуснуллин: цены на стройматериалы в РФ в очередной раз необоснованно растут

Стоимость стройматериалов в России снова стала необоснованно повышаться, заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин. Его цитирует ТАСС.

«Мы обсудили рост стоимости материалов. Нас это беспокоит», — сказал он. В том числе в цене вырос цемент, арматура, трубы, отметил Хуснуллин. Чиновник также обратил внимание на то, что удорожание, в свою очередь, влияет на цены на жилье.

В связи с этим правительство поручило Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить необоснованный рост цен. Губернаторы должны будут проконтролировать ситуацию, заключил вице-премьер.

Хуснуллин также рассказал, что строительная отрасль выросла на 24 процента за три года. При этом он признал, что наряду с положительными эффектами санкции все-таки ударили «по сложным стройкам ударили». Однако на простые стройки и строительство дорог ограничения почти не повлияли.

В августе эксперты подсчитали, что почти трети россиян пришлось взять кредит, чтобы сделать ремонт. Из опрошенных граждан 14 процентам пришлось увеличивать запланированный бюджет. Из них каждый пятый (22 процента) нарастил смету на 30–40 процентов, еще столько же — на 10–20 процентов, а у 39 процентов затраты выросли не более чем на 10 процентов.

Обоснованность резкого роста цен уже просили проверить в июне. Значительное подорожание стройматериалов отмечали и в Минстрое. По данным ведомства, с января по май резко арматурная сталь подорожала на 26 процентов, а стальные трубы — на 14 процентов. Это в том числе спровоцировало увеличение стоимости возведения монолитных жилых домов и инженерных сетей, поясняли в ведомстве.