Почти треть россиян залезли в кредиты ради ремонта

«ВсеИнструменты.ру»: 31 процент россиян делали ремонт на кредитные средства

В этом сезоне 79 процентов россиян столкнулись с проблемами при проведении ремонтных работ. Об этом свидетельствуют результаты опроса интернет-магазина «ВсеИнструменты.ру», с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Почти половина респондентов (48 процентов) признались, что делали ремонт на сбережения, а чуть меньше трети (31 процент) — на кредитные средства. Кроме того, 14 процентам опрошенных пришлось увеличивать запланированный бюджет. Из них каждый пятый (22 процента) нарастил смету на 30–40 процентов, еще столько же — на 10–20 процентов, а у 39 процентов затраты выросли не более чем на десять процентов.

Почти каждый десятый (девять процентов) респондент заявил, что выделял деньги на ремонт из текущего бюджета. Еще шести процентам пришлось одалживать средства у родственников и знакомых, а три процента сделали ремонт благодаря выручке с продажи автомобиля. Среди других распространенных проблем эксперты назвали трудности с поиском мебели и элементов декора, о чем заявили 38 процентов респондентов, а также непрофессионализм ремонтной бригады (30 процентов).

Ранее аналитики сервисов «СберСтрахование» и «Ремонт со СберУслугами» представили результаты опроса, согласно которым в первой половине 2023 года россияне оказались готовы потратить на ремонт квартиры не более четырех миллионов рублей. В то же время минимальные затраты на изменение облика жилья граждане оценили в 100 тысяч рублей. В среднем же ремонтные работы обходятся в 1,6 миллиона рублей.