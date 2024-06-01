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21:17, 1 июня 2024Россия

Дочь Аскольда Запашного госпитализировали в Москве

«МК»: 14-летнюю дочь Аскольда Запашного Еву госпитализировали в Москве

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

14-летнюю дочь художественного руководителя цирка на проспекте Вернадского Аскольда Запашного Еву госпитализировали в Москве с травмой ноги. Об этом сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости».

По информации издания, Ева упала с лошади в цирке. По предварительным данным, в результате инцидента она получила травму ноги. Пострадавшую госпитализировали.

Ранее народные артисты России Эдгард и Аскольд Запашные заявили, что им не раз угрожали на фоне их планов поехать в Донбасс. Это не повлияло на решение цирковой труппы осуществить поездку.

Ранее дрессировщиков обвиняли в жестоком обращении с животными. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что в случае подтверждения обвинений не исключено закрытие цирка на проспекте Вернадского.

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      Евгений Силаев
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