Названы возможные последствия для Запашных из-за обвинений в избиении животных

Депутат Бурматов: из-за избиения животных Запашными цирк могут закрыть

Если проверка подтвердит жестокое обращение с животными со стороны братьев Запашных, Большой Московский цирк на проспекте Вернадского могут закрыть. Возможные последствия для дрессировщиков в разговоре с «Лентой.ру» назвал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

«Важно, чтобы прошла проверка и установила, что там было, чего не было. Действительно, важно установить объективные факторы и обстоятельства произошедшего. Если это было в рамках пресечения инцидента, связанного с животными — это одно, если там имелись нарушения — это другое. Это дело надзорных ведомств, я уверен, руководство цирка исчерпывающие пояснения даст», — сказал депутат.

В целом нарушения цирков чреваты просто их закрытием, если таковые подтвердятся, либо серьезными штрафными санкциями Владимир Бурматов депутат Госдумы

По словам Владимира Бурматова, сейчас в России достаточно серьезный контроль за деятельностью цирков.

«У нас все цирки сейчас проходят лицензирование. Это очень строгая процедура, которая предполагает жесткое соответствие деятельности цирков целому набору требований. Там целый том предписаний, которым любое цирковое учреждение должно соответствовать. Я вам скажу, что большинство цирков это лицензирование не прошли и многие из них закрылись. Государственные цирки более успешно эту процедуру прошли, потому что они проводили реконструкцию, пересматривали подходы обращения с животными», — заключил парламентарий.

Как сообщил Telegram-канал Mash, братьев Аскольда и Эдгарда Запашных обвинили в жестоком обращении с животными. Это произошло после того, как было опубликовано видео, где артисты избивают тигров.

На кадрах видно, как Эдуард Запашный бьет животное палкой, поливает тигров водой, а также дает залп из огнетушителя. Это происходит во время репетиции шоу к предстоящим гастролям. Зоозащитники и общественные деятели обратились в Следственный комитет с требованием проверить артистов и привлечь их к ответственности.

Сам Эдгард Запашный в своем Telegram-канале пояснил, что они с братом таким образом пытались разнять дерущихся хищников.