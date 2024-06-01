17-летняя российская теннисистка вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Россиянка Андреева вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв американку Стирнс

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче третьего круга 17-летняя спортсменка обыграла американку Питон Стирнс. Встреча продлилась 1 час 7 минут и завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.

Следующей соперницей Андреевой станет экс-россиянка, ныне представляющая Францию, Варвара Грачева. Также в 1/8 финала из россиян сыграют Анастасия Потапова и Элина Аванесян.

Для Андреевой этот результат является лучшим на Открытом чемпионате Франции. Также она повторила свое лучшее достижение на турнирах Большого шлема (выход в четвертый круг Australian Open-2024). Ранее Андреева вошла в лонг-лист рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes.