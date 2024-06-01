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20:21, 1 июня 2024Россия

В небе над Белгородской областью сбили «Нептун» и два беспилотника

МО РФ: ПВО сбила ракету «Нептун» и два БПЛА над Белгородской областью

Фото: Адміністрація Президента України / Wikipedia

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в небе над Белгородской областью противокорабельную ракету «Нептун» и два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщило Министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что беспилотники и «Нептун» были сбиты в период с 18:00 до 19:30.

Ранее 1 июня военкоры Евгений Поддубный и Александр Коц сообщили, что Украина начала бить по территории России западным вооружением. Кроме того, Коц заявил о первом этапе украинского контрнаступления.

В конце мая военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что ракета ВСУ «Нептун» по своим характеристикам похожа на западные ракеты, которые сегодня находятся на вооружении Киева. «Эта ракета была придумана для обороны морских побережий, для уничтожения морских целей. Но после некоторых доработок она спокойно может применяться и по наземным объектам», — объяснил он.

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      Варвара Кошечкина
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