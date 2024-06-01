В Подмосковье мужчина издевался над женой на глазах у ребенка

В подмосковном Путилково мужчина пытался задушить жену на глазах у ребенка

В подмосковном Путилково мужчина схватил за волосы и попытался задушить жену на глазах у ребенка. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как мужчина с бородой и в бейсболке ведет женщину по двору одного из местных ЖК, держа за волосы. Затем он обхватывает ее шею и пытается задушить, а когда она падает — тянет ее за руки по асфальту. Все это время рядом с парой идет плачущая девочка.

Соседи пытаются вразумить напавшего и угрожают ему полицией. Как сообщает Mash, преступник сбежал, как только увидел правоохранителей. Женщина жива, ей вызвали скорую.

Ранее в Чебоксарах помощник депутата протащил жену за волосы по обочине и затолкал ее в джип. Женщина попыталась сопротивляться, никто из проезжающих автомобилистов не вмешался в конфликт.