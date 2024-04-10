В России помощник депутата протащил жену за волосы по обочине и затолкал в джип

Mash: в Чебоксарах помощник депутата протащил жену за волосы по обочине

В Чебоксарах помощник депутата Маркел Егоров протащил жену за волосы по обочине и затолкал ее в джип. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном видеоролике видно, как россиянин толкает женщину и тянет ее по асфальту. Она пытается сопротивляться, но бесполезно. Никто из проезжающих мимо автомобилистов не обращает внимания на конфликт.

Сотрудники полиции начали выяснять, регулярно ли Маркелов поднимает руку на супругу. Их обоих доставили в отдел для разбирательств.

На сайте правительства Чувашии уже появились данные о прекращении полномочий помощника депутата с 10 апреля.

Ранее сообщалось, что в башкирском селе Иглино мужчина избил жену молотком, поскольку та не уследила за их ребенком.