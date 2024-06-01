«Пари Нижний Новгород» сохранил прописку в РПЛ

«Пари Нижний Новгород» обыграл «Арсенал» и сохранил прописку в РПЛ

«Пари Нижний Новгород» сохранил прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ) на сезон-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Второй стыковой матч с «Арсеналом» завершился со счетом 2:0 в пользу нижегородцев. Забитыми мячами отметились Кирилл Боженов и Эрвинг Джо Ботака-Иобома, оформивший автогол.

Первая встреча осталась за туляками — 2:1. Таким образом, «Пари НН» по сумме двух игр оказался впереди (3:2). «Арсенал» продолжит выступать в Первой лиге.

Ранее стали известны результаты стыковых матчей во второй паре. В следующем сезоне РПЛ сыграет «Акрон», а «Урал» выступит в Первой лиге.