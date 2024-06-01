«Акрон» впервые вышел в РПЛ

Тольяттинский «Акрон» вышел в РПЛ, «Урал» вылетел в Первую лигу

Тольяттинский «Акрон» вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам двух стыковых матчей «Акрон» обыграл «Урал» с общим счетом 3:2 (2:0, 1:2). Команда, образованная в 2018 году, впервые сыграет в элитном дивизионе чемпионата России. В завершившемся сезоне Первой лиги клуб занял третье место, имея в активе 59 очков за 34 матча.

«Урал» впервые с сезона-2012/2013 вылетел в Первую лигу. В сезоне-2023/2024 клуб из Екатеринбурга занял в РПЛ 14-е место. Команда набрала 30 очков за 30 матчей.

После первого стыкового матча «Урал» уволил главного тренера Виктора Гончаренко. К ответной встрече команду готовил Евгений Аверьянов.