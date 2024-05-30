«Урал» уволил главного тренера после поражения в стыковом матче РПЛ

«Урал» уволил тренера Гончаренко после поражения «Акрону» в стыковом матче РПЛ

Футбольный клуб «Урал» уволил главного тренера Виктора Гончаренко. Об этом сообщается на сайте команды из Екатеринбурга.

Причиной стало поражение «Урала» от «Акрона» в первом стыковом матче за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) на сезон-2024/2025. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Тольятти.

«С сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», — отмечено в заявлении. Готовить команду ко второму стыковому матчу будет Евгений Аверьянов.

Гончаренко возглавил «Урал» 15 августа 2022 года. Ранее белорусский специалист также работал в БАТЭ, «Кубани», ЦСКА, «Уфе» и «Краснодаре».

