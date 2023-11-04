Украинца задержали в России после теракта против руководства воинской части

Уроженца Украины задержали за покушение на руководство российской воинской части

В Краснодарском крае 33-летний уроженец Украины попытался совершить покушение на руководство одной из воинских частей российского региона. Его задержали за подготовку теракта, передает издание Baza.

По версии следствия, мужчина по фамилии Тюлюбаев 22 октября находился в Тимашевске. Представители украинских служб передали ему координаты тайника (предположительно, он располагался в Белгородской области), в котором было все необходимое для создания самодельного взрывного устройства (СВУ).

Согласно информации издания, в тайнике находились почти 1,5 килограмма гексогена и элементы для изготовления СВУ. Тюлюбаев собирался подготовить покушение на руководителей воинской части в Краснодарском крае, однако его остановили сотрудники российских спецслужб.

В отношении задержанного завели несколько уголовных дел, среди них «попытка теракта», «незаконное приобретение взрывчатых веществ» и «незаконное изготовление взрывчатых веществ».