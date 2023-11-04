Bild: в аэропорту Гамбурга остановили авиасообщение из-за вооруженного мужчины

В аэропорту Гамбурга приостановили авиасообщение из-за замеченного там вооруженного мужчины. Об этом сообщает газета Bild.

Уточняется, что мужчина держит в своей машине двоих детей. Терминалы заблокированы. На месте находятся сотрудники полиции.

Летом сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в аэропорту Кишинева, так как его не пустили в страну. Стрелок взял в заложники других пассажиров и забаррикадировался в одном из помещений воздушной гавани.

Позже министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко добровольно подала в отставку из-за инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева, в результате которого погибли три человека.

