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23:50, 4 ноября 2023Мир

В аэропорту Гамбурга приостановили авиасообщение

Bild: в аэропорту Гамбурга остановили авиасообщение из-за вооруженного мужчины

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В аэропорту Гамбурга приостановили авиасообщение из-за замеченного там вооруженного мужчины. Об этом сообщает газета Bild.

Уточняется, что мужчина держит в своей машине двоих детей. Терминалы заблокированы. На месте находятся сотрудники полиции.

Летом сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в аэропорту Кишинева, так как его не пустили в страну. Стрелок взял в заложники других пассажиров и забаррикадировался в одном из помещений воздушной гавани.

Позже министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко добровольно подала в отставку из-за инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева, в результате которого погибли три человека.

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      Юлия Мискевич
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