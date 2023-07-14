Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:35, 14 июля 2023Бывший СССР

Глава МВД Молдавии подала в отставку из-за стрельбы в аэропорту

Глава МВД Молдавии Ревенко подала в отставку из-за стрельбы в аэропорту Кишинева

Фото: Fedja Grulovic / Reuters

Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко добровольно подала в отставку из-за инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра республики Дорина Речана.

По его словам, параллельно с главой МВД в отставку также подали министр образования Анатолий Топалэ и глава министерства инфраструктуры Лилия Дабижа.

Глава правительства пообещал, что представит президенту Майе Санду кандидатов на освободившиеся посты на следующей неделе.

Трагедия в аэропорту Кишинева произошла 30 июня. Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров застрелил двух сотрудников пограничной полиции и ранил одного пассажира ножом, после того как ему отказали во въезде в республику по соображениям безопасности. Позже он скончался в реанимации.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Дума одобрила повышение возраста пребывания в запасе для одной категории россиян

    Врач подсказал способы сделать тренировки на улице полезнее

    Звезда «Дома-2» со слезами на глазах рассказала о квартире покойной бабушки

    Появились фото с места взрыва в жилом районе Белгорода

    Глава МВД Молдавии подала в отставку из-за стрельбы в аэропорту

    Задыхающийся при ходьбе британец похудел на 139 килограммов и изменил свою жизнь

    На Украине заявили об отсутствии у них друзей в Белоруссии

    Из Казахстана разрешили вывозить наличные рубли

    Успешно протестирован препарат от никотиновой зависимости

    Московский поезд протаранил фуру с пивом в Северной Осетии и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости