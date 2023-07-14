Глава МВД Молдавии подала в отставку из-за стрельбы в аэропорту

Глава МВД Молдавии Ревенко подала в отставку из-за стрельбы в аэропорту Кишинева

Министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко добровольно подала в отставку из-за инцидента со стрельбой в аэропорту Кишинева, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра республики Дорина Речана.

По его словам, параллельно с главой МВД в отставку также подали министр образования Анатолий Топалэ и глава министерства инфраструктуры Лилия Дабижа.

Глава правительства пообещал, что представит президенту Майе Санду кандидатов на освободившиеся посты на следующей неделе.

Трагедия в аэропорту Кишинева произошла 30 июня. Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров застрелил двух сотрудников пограничной полиции и ранил одного пассажира ножом, после того как ему отказали во въезде в республику по соображениям безопасности. Позже он скончался в реанимации.