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23:01, 3 июля 2023Бывший СССР

Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева умер в больнице от полученных ран

Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева умер в больнице от полученных при задержании ран

Фото: Inquam Photos / Reuters

Гражданин Таджикистана, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, умер в больнице от полученных ран. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале Генерального инспектората полиции Молдавии.

«Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, обвиняемый в убийстве двух человек в аэропорту Кишинева, 15 минут назад умер в больнице», — говорится в сообщении.

Ранее мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

30 июня Ашуров устроил стрельбу в аэропорту Кишинева после того, как его не пустили в страну из соображений безопасности. Он застрелил двух сотрудников пограничной полиции и ранил одного пассажира украденным у полицейского пистолетом.

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    Марина Совина
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