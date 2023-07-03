Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева умер в больнице от полученных ран

Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева умер в больнице от полученных при задержании ран

Гражданин Таджикистана, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, умер в больнице от полученных ран. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале Генерального инспектората полиции Молдавии.

«Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, обвиняемый в убийстве двух человек в аэропорту Кишинева, 15 минут назад умер в больнице», — говорится в сообщении.

Ранее мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

30 июня Ашуров устроил стрельбу в аэропорту Кишинева после того, как его не пустили в страну из соображений безопасности. Он застрелил двух сотрудников пограничной полиции и ранил одного пассажира украденным у полицейского пистолетом.

