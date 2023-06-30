Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:48, 30 июня 2023Бывший СССР

Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева госпитализирован в тяжелом состоянии

Генпрокурор Молдавии сообщил, что стрелявший в аэропорту находится в тяжелом состоянии

Фото: Mat Napo / Unsplash

Гражданин Таджикистана, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, в настоящий момент госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну, передает ТАСС.

По словам Мунтяну, стрелок в настоящее время находится под охраной в больнице.

Он также отметил, что мужчине, вероятнее всего, грозит пожизненное заключение.

Ранее стало известно, что 43-летний гражданин Таджикистана устроил стрельбу в аэропорту Кишинева после того, как его не пустили в страну из соображений безопасности. Мужчина застрелил двух сотрудников правоохранительных органов и ранил одного пассажира украденным у полицейского пистолетом.

При задержании сам стрелок получил ранение.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Молдавии уточнил число погибших и раненных в ходе стрельбы в аэропорту

    Бориса Гребенщикова признали иноагентом

    В России изменится порядок компенсации за оплату ЖКУ

    Российский футболист досрочно расторг контракт с испанским клубом

    Львова-Белова обратилась в прокуратуру и МВД по сигналу девочки о помощи

    В России снизят максимальную ставку по микрозаймам

    Трем категориям пенсионеров повысят пенсии с 1 июля

    Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева госпитализирован в тяжелом состоянии

    Глубоководной рыбе со светящейся кожей дали имя в честь легенды хеви-метала

    Россиян предупредили о подорожании аренды квартир в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости