Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева госпитализирован в тяжелом состоянии

Генпрокурор Молдавии сообщил, что стрелявший в аэропорту находится в тяжелом состоянии

Гражданин Таджикистана, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, в настоящий момент госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну, передает ТАСС.

По словам Мунтяну, стрелок в настоящее время находится под охраной в больнице.

Он также отметил, что мужчине, вероятнее всего, грозит пожизненное заключение.

Ранее стало известно, что 43-летний гражданин Таджикистана устроил стрельбу в аэропорту Кишинева после того, как его не пустили в страну из соображений безопасности. Мужчина застрелил двух сотрудников правоохранительных органов и ранил одного пассажира украденным у полицейского пистолетом.

При задержании сам стрелок получил ранение.