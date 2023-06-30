Раскрыто возможное наказание для стрелявшего в аэропорту Кишинева

Генпрокуратура Молдавии: стрелявшему в аэропорту Кишинева грозит пожизненное заключение

Мужчине, устроившему стрельбу в аэропорту Кишинева, грозит пожизненное заключение. Возможное наказание для него раскрыл исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну, передает ТАСС.

«По законодательству Молдавии за совершенное преступление ему грозит пожизненный срок лишения свободы», — напомнил чиновник.

Ранее стало известно, что стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана. Инцидент возник после того, как ему запретили въезд в Молдавию из соображений безопасности, уточнил премьер-министр республики Дорин Речан.

В результате происшествия погибли два правоохранителя, один пассажир был ранен. Мужчина стрелял из пистолета, который отобрал у сотрудника пограничной полиции.