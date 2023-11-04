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Зенит
МИР Российская Премьер-лига|14-й тур
21:04, 4 ноября 2023Спорт

«Зенит» обыграл «Балтику» и стал лидером РПЛ

«Зенит» победил «Балтику» со счетом 2:0 и стал лидером РПЛ

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Петербургский «Зенит» одержал победу над калининградской «Балтикой» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Калининград» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 63-й минуте счет открыл нападающий Иван Сергеев. На 77-й минуте преимущество команды увеличил форвард Матео Кассьерра.

Таким образом, после 14 матчей сине-бело-голубые стали лидерами в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Балтика располагается на предпоследнем 15-м месте, имея в активе 11 очков.

В следующим туре «Зенит» примет «Краснодар» 11 ноября. «Балтика» днем позднее на выезде сыграет с «Пари Нижним Новгородом».

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      Анастасия Борисова
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