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00:54, 5 ноября 2023Мир

ХАМАС сообщило о более 60 погибших пленных при ударах Израиля по Газе

ХАМАС сообщило о гибели более 60 пленных при ударах ЦАХАЛ по сектору Газа
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Reuters

Более 60 пленных погибли в результате ударов израильской армии по сектору Газа. Об этом сообщило военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам», передает РИА Новости.

Согласно сообщению, с 7 октября и по настоящее время обстрелы Газы со стороны Израиля привели к гибели более 60 пленных противника. Тела 23 из них по-прежнему находятся под обломками.

При этом, отметили в ХАМАС, добраться до остальных жертв вряд ли получится из-за продолжающихся атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее один из лидеров ХАМАС Усама Хамдан заявил, что в массовых убийствах в секторе Газа виноваты США и лично президент страны Джо Байден. Он призвал оказать давление на Вашингтон, чтобы остановить агрессию против палестинского народа.

4 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разбомбила приют для беженцев, находившийся в здании школы Усамы бен Заида на севере Газы.

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      Марина Совина
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