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13:22, 5 ноября 2023Мир

Лавров заявил об интересе США в мировой дестабилизации

Глава МИД Лавров заявил, что США заинтересованы в дестабилизации во всем мире

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

США заинтересованы в дестабилизации во всем мире, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину. Фрагмент опубликован в Telegram.

«Недавно читал аналитические отклики на происходящее, и кто-то из политических деятелей не в России сказал, что, наверное, неправильно говорить, когда мы обсуждаем внешнюю политику Запада и Соединенных Штатов, о двойных стандартах», — сказал он.

По его словам, стандарт у Запада один: он считает себя главным и вольным делать что угодно. В частности, поэтому западные страны заинтересованы в дестабилизации ситуации в мире.

Если посмотреть на все заграничные авантюры Соединенных Штатов за последние 50 лет, начиная с Вьетнама, не было ни одной истории, в которой они действительно принесли бы благо той стране, заверил Лавров. Это только подтверждает вывод, что в их интересах дестабилизировать все и вся, добавил министр.

Ранее Лавров заявил, что эгоизм Запада привел к тому, что терпение России лопнуло. Министр объяснил, что Россия долгие годы терпела и предлагала заключить соглашения о том, что никто не будет расширять военные блоки.

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      Виктория Кондратьева
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