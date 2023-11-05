Лавров заявил об интересе США в мировой дестабилизации

Глава МИД Лавров заявил, что США заинтересованы в дестабилизации во всем мире

США заинтересованы в дестабилизации во всем мире, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину. Фрагмент опубликован в Telegram.

«Недавно читал аналитические отклики на происходящее, и кто-то из политических деятелей не в России сказал, что, наверное, неправильно говорить, когда мы обсуждаем внешнюю политику Запада и Соединенных Штатов, о двойных стандартах», — сказал он.

По его словам, стандарт у Запада один: он считает себя главным и вольным делать что угодно. В частности, поэтому западные страны заинтересованы в дестабилизации ситуации в мире.

Если посмотреть на все заграничные авантюры Соединенных Штатов за последние 50 лет, начиная с Вьетнама, не было ни одной истории, в которой они действительно принесли бы благо той стране, заверил Лавров. Это только подтверждает вывод, что в их интересах дестабилизировать все и вся, добавил министр.

Ранее Лавров заявил, что эгоизм Запада привел к тому, что терпение России лопнуло. Министр объяснил, что Россия долгие годы терпела и предлагала заключить соглашения о том, что никто не будет расширять военные блоки.