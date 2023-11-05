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07:46, 5 ноября 2023Мир

Премьеры Канады и Израиля обсудили освобождение заложников в Газе

Премьеры Канады и Израиля согласились, что нужно освободить заложников в Газе

Фото: Amir Cohen / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с израильским премьером Биньямином Нетаньяху необходимость немедленно освободить всех заложников, находящихся в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что премьеры двух стран согласились, что необходимо немедленного освободить всех заложников. Помимо этого, Трюдо и Нетаньяху обсудили усилия по высвобождению иностранных граждан из сектора Газа.

Ранее стало известно, что палестинское радикальное движение ХАМАС готово пойти на полный компромисс для обмена пленными с израильской стороной.

4 ноября сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш был потрясен сообщениями об ударе Израиля по машинам скорой помощи в секторе Газа.

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      Юлия Мискевич
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