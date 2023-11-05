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17:33, 5 ноября 2023Путешествия

Прорвавшегося в аэропорт Гамбурга на авто вооруженного мужчину задержали

Полицейские задержали прорвавшегося на ВПП аэропорта Гамбурга на авто мужчину

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Сотрудники полиции без сопротивления задержали вооруженного мужчину, прорвавшегося на автомобиле без номеров на взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта Гамбурга и удерживавшего в салоне четырехлетнюю дочь. Об этом сообщила полиция германского города на странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Инцидент с заложниками исчерпан, — заявили правоохранители. — Подозреваемый вышел из машины вместе с дочерью. <…> Судя по всему, ребенок не пострадал».

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По данным немецкой газеты Bild, переговоры полицейских с 35-летним этническим турком из федеральной земли Нижняя Саксония длились 15 часов. Отмечается, что его дочь освобождена и передана медикам.

В субботу, 4 ноября, мужчина прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания воздушных судов. Он припарковал машину у самолета авиакомпании Turkish Airlines. Незадолго до того, как сотрудники службы безопасности заметили злоумышленника, его супруга позвонила в полицию и предупредила, что ее муж направляется с ребенком в авиагавань. По данным полицейских, причиной действий жителя ФРГ мог стать спор об опеке над ребенком.

Ранее в ноябре стало известно, что свыше 70 авиарейсов отменили в субботу, 4 ноября, и воскресенье, 5 ноября, в аэропорту Гамбурга, который остается закрытым из-за прорыва на его территорию вооруженного мужчины на автомобиле.

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      Фариза Бацазова
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