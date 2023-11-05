Прорвавшегося в аэропорт Гамбурга на авто вооруженного мужчину задержали

Полицейские задержали прорвавшегося на ВПП аэропорта Гамбурга на авто мужчину

Сотрудники полиции без сопротивления задержали вооруженного мужчину, прорвавшегося на автомобиле без номеров на взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта Гамбурга и удерживавшего в салоне четырехлетнюю дочь. Об этом сообщила полиция германского города на странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Инцидент с заложниками исчерпан, — заявили правоохранители. — Подозреваемый вышел из машины вместе с дочерью. <…> Судя по всему, ребенок не пострадал».

По данным немецкой газеты Bild, переговоры полицейских с 35-летним этническим турком из федеральной земли Нижняя Саксония длились 15 часов. Отмечается, что его дочь освобождена и передана медикам.

В субботу, 4 ноября, мужчина прорвался через барьер безопасности и въехал на площадку для обслуживания воздушных судов. Он припарковал машину у самолета авиакомпании Turkish Airlines. Незадолго до того, как сотрудники службы безопасности заметили злоумышленника, его супруга позвонила в полицию и предупредила, что ее муж направляется с ребенком в авиагавань. По данным полицейских, причиной действий жителя ФРГ мог стать спор об опеке над ребенком.

Ранее в ноябре стало известно, что свыше 70 авиарейсов отменили в субботу, 4 ноября, и воскресенье, 5 ноября, в аэропорту Гамбурга, который остается закрытым из-за прорыва на его территорию вооруженного мужчины на автомобиле.

