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12:39, 5 ноября 2023Путешествия

В аэропорту Гамбурга произошла массовая отмена рейсов из-за вооруженного мужчины

Более 70 авиарейсов отменили в аэропорту Гамбурга из-за вооруженного мужчины

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Более 70 авиарейсов отменили в субботу, 4 ноября, и воскресенье, 5 ноября, в аэропорту Гамбурга, который остается закрытым из-за прорыва на его территорию вооруженного мужчины на автомобиле. О массовой отмене полетов сообщили в пресс-службе авиагавани, передает РИА Новости.

«Цифры по последствиям на 5 ноября: всего на сегодняшний день запланировано 286 рейсов (139 вылетов и 147 прилетов), которыми должны быть перевезены около 34,5 тысячи пассажиров, — говорится в сообщении. — На текущий момент 61 рейс уже отменен (34 вылета и 27 прилетов)».

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Более того, стало известно об отмене шести вылетов и четырех прилетов вечером 4 ноября. В воздушной гавани подчеркнули, что до конца 5 ноября также ожидаются отмены и задержки рейсов. Отмечается, что в общей сложности произошедшее повлияло на планы примерно 3,2 тысячи пассажиров.

Ранее в ноябре сообщалось, что из-за вооруженного мужчины в аэропорту Гамбурга временно остановили авиасообщение. Позднее стало известно, что злоумышленник может удерживать в заложниках четырехлетнего ребенка. Уточнялось, что злоумышленник может удерживать в заложниках четырехлетнего ребенка.

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      Фариза Бацазова
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