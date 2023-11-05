Мужчина в аэропорту Гамбурга взял в заложники ребенка

Bild: вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга удерживает четырехлетнего ребенка

Прорвавшийся на автомобиле на территорию аэропорта Гамбурга мужчина удерживает в заложниках четырехлетнего ребенка. Об этом информирует издание Bild.

«В машине: отец со своим ребенком четырех лет. Ранее сообщалось о двух детях, взятых мужчиной в заложники», — указали журналисты.

Как уточняется, полицейские находятся в контакте с вооруженным мужчиной.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Гамбурга приостановили авиасообщение из-за замеченного там вооруженного мужчины. Как писали журналисты, мужчина держит в своей машине двоих детей. Терминалы были заблокированы. На месте находятся сотрудники полиции.

В октябре работа аэропорта Гамбурга была приостановлена из-за сообщения о бомбе на борту самолета из Тегерана. В понедельник, 9 октября, полиция обыскала лайнер, который приземлился в европейской воздушной гавани, после того, как по электронной почте было получено сообщение с угрозой.