«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Локомотивом»

Гол Артема Дзюбы спас «Локомотив» от поражения в матче РПЛ со «Спартаком»

Московский «Локомотив» сыграл вничью со столичным «Спартаком» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 1:1. На 39-й минуте красно-белые остались в меньшинстве: за фол последней надежды был удален полузащитник Даниил Хлусевич. На 53-й минуте «Спартак» вышел вперед благодаря голу хавбека Антона Зиньковского. Через десять минут счет сравнял нападающий Артем Дзюба и спас команду от поражения.

Таким образом, после 14 матчей «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Спартак» располагается на пятом месте, имея в активе такое же количество очков, но уступая по дополнительным показателям. Лидирует «Краснодар» с 31 очками.

В следующем матче «Локомотив» примет грозненский «Ахмат» 11 ноября. Спартак днем позднее также дома сыграет с «Ростовом».