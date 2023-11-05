Стало известно об обсуждении в США мер против Израиля за удары по Газе

Politico: в конгрессе США обсуждают меры против Израиля за удары по Газе

Демократы в конгрессе США обсуждают возможные меры для «наказания» Израиля, если он не изменит тактику нанесения ударов по сектору Газа. Об этом пишет Politico.

В материале уточняется, что администрация президента США Джо Байдена потребовала от властей Израиля объяснить причины удара по густонаселенному лагерю беженцев Джебалия на севере Газы, а также призвала избегать жертв среди мирного населения.

Ранее один из лидеров ХАМАС Усама Хамдан заявил, что в массовых убийствах в секторе Газа виноваты США и лично президент страны Джо Байден. Он призвал оказать давление на Вашингтон, чтобы остановить агрессию против палестинского народа.

4 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разбомбила приют для беженцев, находившийся в здании школы Усамы бен Заида на севере Газы.

