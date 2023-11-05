«Страна.ua» сообщила о новых сильных взрывах в Одессе

В Одессе произошли новые взрывы, об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают о сильных взрывах в Одессе», — отмечает издание. До этого Воздушные силы Украины предупредили об угрозе ракетных атак в городе.

Также взрывы слышны в прибрежных районах подконтрольного Киеву Херсона, заявил глава городской военной администрации Роман Мрочко. Часть города после этого осталась без света.

В Одесской, Николаевской и находящейся под контролем Украины части Херсонской области объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Вечером 5 ноября на фоне объявленной в Одессе воздушной тревоги в городе произошел взрыв. Днем ранее, 4 ноября, сообщалось о четырех мощных взрывах в Херсоне.