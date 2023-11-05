Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:43, 5 ноября 2023Бывший СССР

В Одессе произошли новые взрывы

«Страна.ua» сообщила о новых сильных взрывах в Одессе
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Pixabay

В Одессе произошли новые взрывы, об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Сообщают о сильных взрывах в Одессе», — отмечает издание. До этого Воздушные силы Украины предупредили об угрозе ракетных атак в городе.

Также взрывы слышны в прибрежных районах подконтрольного Киеву Херсона, заявил глава городской военной администрации Роман Мрочко. Часть города после этого осталась без света.

В Одесской, Николаевской и находящейся под контролем Украины части Херсонской области объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Вечером 5 ноября на фоне объявленной в Одессе воздушной тревоги в городе произошел взрыв. Днем ранее, 4 ноября, сообщалось о четырех мощных взрывах в Херсоне.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Наносить неожиданные удары». Зеленский хочет изменить стратегию в отношении России на фоне разногласий с командованием

      Избиение грабителями мужчины в Москве попало на видео

      Стало известно о планах Израиля переселить сотни тысяч людей из Газы

      Херш рассказал о предложении Израиля к лидерам ХАМАС

      Тренер дал советы по тренировкам в мороз

      Израиль отверг предложение США о прекращении боев в Газе

      Украинский генерал заявил о нежелании офиса Зеленского слушать главкома ВСУ

      В Одессе произошли новые взрывы

      Стало известно о росте поддержки Трампа среди избирателей в США

      Устроившим стрельбу в центре Москвы оказался чемпион Европы по боксу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости