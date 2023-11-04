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20:56, 4 ноября 2023Бывший СССР

В подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали мощные взрывы

Власти Херсона: в городе четвертый раз за сутки прозвучали мощные взрывы
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Reuters

В подконтрольном Киеву Херсоне четвертый раз за сутки прозвучали мощные взрывы. Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает ТАСС.

Отмечается, что воздушная тревога в городе и в районах Херсонской области не объявлялась. Детали произошедшего и информация о возможных разрушениях не сообщаются.

В своем Telegram-канале Мрочко добавил, что около 19:00 по местному времени (совпадает с московским) в результате взрывов в центральной части Херсона была ранена женщина, еще один мирный житель не уцелел.

Ранее 4 ноября сообщалось, что в Херсоне третий раз за сутки произошли мощные взрывы. «Перейдите в более безопасные места! Берегите себя и своих близких!» — написал в своем Telegram-канале глава городской военной администрации Роман Мрочко.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к россиянам Владимир Путин объяснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

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