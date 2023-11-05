Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:00, 5 ноября 2023Бывший СССР

Взрыв прогремел в Одессе

В Одессе на фоне воздушной тревоги произошел взрыв
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

На фоне объявленной в Одессе на юге Украины воздушной тревоги в городе прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

Что именно произошло в городе, является ли взрыв результатом удара по военной инфраструктуре Украины или произошел независимо от объявленной тревоги, не уточняется.

Где именно произошел взрыв, неизвестно, как не известно и число пострадавших.

Одесса — третий по количеству населения город Украины.

Днем ранее, 4 ноября, сообщалось, что в подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали мощные взрывы — всего в городе насчитали четыре мощных взрыва.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      15-летний сын Кадырова стал главой его службы безопасности. Месяц назад его объявили героем Чечни после инцидента в СИЗО

      В США заявили о расколе на Украине из-за упреков Зеленского к Залужному

      Россиянам назвали норму сладких подарков на Новый год

      Роженицам в госпитале Лондона раздали рекламные буклеты с фото Медведева

      Пранкеры Вован и Лексус опровергли причастность к обыскам у Цыгановы

      Взрыв прогремел в Одессе

      Армия Израиля ликвидировала более 20 высокопоставленных командиров ХАМАС

      На обновление трассы Новороссийск — Керчь выделят сотни миллионов рублей

      В России пройдет масштабный концерт

      Менеджер Махачева назвал следующего соперника бойца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости