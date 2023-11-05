Взрыв прогремел в Одессе

В Одессе на фоне воздушной тревоги произошел взрыв

На фоне объявленной в Одессе на юге Украины воздушной тревоги в городе прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

Что именно произошло в городе, является ли взрыв результатом удара по военной инфраструктуре Украины или произошел независимо от объявленной тревоги, не уточняется.

Где именно произошел взрыв, неизвестно, как не известно и число пострадавших.

Одесса — третий по количеству населения город Украины.

Днем ранее, 4 ноября, сообщалось, что в подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали мощные взрывы — всего в городе насчитали четыре мощных взрыва.