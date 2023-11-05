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20:35, 5 ноября 2023Мир

Вучич допустил начало мировой войны

Вучич допустил переход конфликтов на Ближнем Востоке в мировую войну

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Военные конфликты на Ближнем Востоке могут перейти в мировую войну. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, запись с его выступлением доступна на YouTube.

«Люди будут говорить — есть множество региональных конфликтов, но это и далее не мировая война. Но уже приближаемся к этому», — допустил политик.

По его словам, так уже бывало, и некоторые проводят параллели с Первой и Второй мировыми войнами. Если начнется еще один региональный конфликт, стороны в нем снова будут те же самые, заявил Вучич.

Ранее претендент на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами увидел в действиях Украины угрозу третьей мировой войны. По его словам, война произойдет только в том случае, если Украина будет стремиться к увеличению масштаба конфликта и сумеет втянуть в это США.

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      Виктория Кондратьева
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