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05:27, 5 ноября 2023Бывший СССР

Российские военные взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

МО РФ: российские бойцы взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) взяли штурмом и зачистили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом в зоне спецоперации. Об этом рассказали в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что опубликовали кадры боевой работы роты разведки группировки «Центр» в зоне СВО 5 ноября, в День военного разведчика.

«Подняв коптер, разведчики приступают к разведыванию будущего маршрута продвижения штурмовой группы. Воспользовавшись неожиданностью, разведгруппа вступает в огневой контакт с противником до подхода штурмовых подразделений», — сказано в сообщении.

В заявлении МО также сказано, что, «зачистив опорной пункт, группа разведчиков ЦВО продолжила движение в тыл ВСУ».

9 октября сообщалось, что опорный пункт пал под натиском российской гаубицы «Мста-Б» на краснолиманском направлении.

В сентябре российские бойцы уничтожили полевой склад боеприпасов и бронетехнику противника под Красным Лиманом. Военнослужащие стреляли из закрытой боевой позиции расчетами самоходных артиллерийских установок «Мста-С».

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