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08:25, 12 сентября 2023Бывший СССР

«Отважные» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в зоне СВО

Минобороны РФ: «Отважные» уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Красным Лиманом

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Артиллерия группировки «Отважные» мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили полевой склад боеприпасов и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красным Лиманом в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Артиллеристы ЦВО во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов подразделений разведки выполнили поражение склада боеприпасов, замаскированного в лесном массиве, а также бронетехнику, осуществляющую поддержку пехоты противника», — рассказали в министерстве, добавив, что «Отважные» стреляли из закрытой боевой позиции расчетами самоходных артиллерийских установок «Мста-С».

Ранее генерал ВСУ Сырский заявил, что ситуация на восточном направлении остается напряженной для украинских войск. Такой вывод он сделал, посетив купянское и краснолиманское направления.

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    Александра Синицына
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