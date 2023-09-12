«Отважные» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в зоне СВО

Минобороны РФ: «Отважные» уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Красным Лиманом

Артиллерия группировки «Отважные» мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили полевой склад боеприпасов и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красным Лиманом в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Артиллеристы ЦВО во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов подразделений разведки выполнили поражение склада боеприпасов, замаскированного в лесном массиве, а также бронетехнику, осуществляющую поддержку пехоты противника», — рассказали в министерстве, добавив, что «Отважные» стреляли из закрытой боевой позиции расчетами самоходных артиллерийских установок «Мста-С».

Ранее генерал ВСУ Сырский заявил, что ситуация на восточном направлении остается напряженной для украинских войск. Такой вывод он сделал, посетив купянское и краснолиманское направления.