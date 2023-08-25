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19:59, 25 августа 2023Бывший СССР

Генерал ВСУ назвал напряженной ситуацию на восточном направлении

Сырский: ситуация на восточном направлении остается напряженной для ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Ситуация на восточном направлении остается напряженной для украинских войск, заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил республики (ВСУ) генерал Александр Сырский. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Сырский посетил купянское и краснолиманское направления. Вместе с командирами он принял решения о мерах по усилению обороны и отражению атак российских войск.

«В таких условиях мы должны оперативно принимать все меры для укрепления нашей обороны и продвинуться вперед там, где это возможно», — подчеркнул командующий.

Ранее Сырский уже признавал осложнение обстановки под Купянском. По словам генерала, российские части продолжают наступление на украинские позиции.

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    Варвара Кошечкина
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