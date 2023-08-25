Генерал ВСУ назвал напряженной ситуацию на восточном направлении

Сырский: ситуация на восточном направлении остается напряженной для ВСУ

Ситуация на восточном направлении остается напряженной для украинских войск, заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил республики (ВСУ) генерал Александр Сырский. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

Сырский посетил купянское и краснолиманское направления. Вместе с командирами он принял решения о мерах по усилению обороны и отражению атак российских войск.

«В таких условиях мы должны оперативно принимать все меры для укрепления нашей обороны и продвинуться вперед там, где это возможно», — подчеркнул командующий.

Ранее Сырский уже признавал осложнение обстановки под Купянском. По словам генерала, российские части продолжают наступление на украинские позиции.