Число погибших в Газе работников агентства ООН для помощи палестинцам выросло

Число погибших в Газе из-за конфликта работников БАПОР выросло до 88

Число погибших в секторе Газа сотрудников БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ) выросло до 88 человек. Об этом говорится в совместном заявлении глав гуманитарных ведомств ООН.

В сообщении отмечается, что с 7 октября в результате конфликта на Ближнем Востоке погибло много гуманитарных работников, из них 88 человек были работниками БАПОР. «Это крупнейшая потеря за все время, которую понесла ООН в одном конфликте», — указывается в заявлении.

Также главы гуманитарных ведомств ООН призвали израильскую и палестинскую стороны конфликта соблюдать права человека и обязательства, взятые в рамках международного гуманитарного права. Они добавили, что с начала конфликта прошло 30 дней и «всему есть предел». По их мнению, эскалация «должна прекратиться сейчас».

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может разгореться, если Израиль продолжит боевые действия против населения сектора Газа.

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.