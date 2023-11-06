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15:20, 6 ноября 2023Спорт

CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на решение МОК об отстранении

CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на решение приостановить его членство в МОК

Фото: Fanny Schertzer / Wikimedia Commons

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства в организации. Об этом сообщается на сайте CAS.

ОКР просит отменить решение МОК и восстановить полноправное членство в структуре организации. В заявлении суда сказано, что арбитражное решение будет окончательным и обязательным, однако стороны имеют право подать апелляцию в Федеральный трибунал Швейцарии в течение 30 дней.

12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «ОКР больше не может действовать как национальный олимпийский комитет и получать средства от МОК», — пояснил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. При этом окончательного решения по участию россиян в Играх-2024 не принято.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживающих спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется не допускать к участию в турнирах.

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      Андрей Стрельцов
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