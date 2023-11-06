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08:22, 6 ноября 2023Мир

Дипломат призвал создать альтернативу зерновой сделке

Дипломат Харланд призвал создать новую альтернативу зерновой сделке

Фото: Unsplash

Исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд оценил возможность возвращения к прежней зерновой сделке. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Харланд исключил возможность возвращения к зерновой сделке в ее прошлом виде и призвал создать новую альтернативу соглашению. По его мнению, в новые договоренности следует включить условие не атаковать коммерческие суда друг друга в соответствии с международным морским правом.

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«Я думаю, что самое лучшее в зерновой сделке — это то, что Россия и Украина сделали что-то, что принесло пользу сотням миллионов голодающих людей по всему миру», — отметил дипломат.

Эксперт добавил, что поиск альтернативы сделке также важен для Турции, поскольку она приобретает экономические и стратегические выгоды от свободной торговли.

Ранее в МИД России назвали условия возобновления зерновой сделки. В ведомстве уточнили, что восстановления соглашения требует выполнения меморандума Россия — ООН.

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      Марина Совина
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