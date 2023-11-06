Лавров заявил о помощи США в уничтожении российских баз Украиной

Глава МИД Лавров заявил о помощи США в уничтожении Украиной российских баз

США передавали Вооруженным силам Украины (ВСУ) информацию, позволяющую наносить удары по российским базам и уничтожать их. Об этом на форуме «Знание» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, трансляция велась на сайте дипломатического ведомства.

Глава российского внешнеполитического ведомства указал, что Москва не станет обсуждать с США возобновление предусмотренных Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) процедур, пока Вашингтон передает Киеву дальнобойное вооружение.

«Безусловно, у нас даже сомнения, может быть, и есть, но они мизерные, скорее всего, для того, чтобы эти атаки подготовить американцы не только предоставили вооружения, но и помогали с информацией для того, чтобы соответствующие цели пытаться поразить», — подчеркнул он.

Лавров не уточнил, какое именно оружие было использовано Вооруженными силами Украины (ВСУ) и какие базы с ядерными бомбардировщиками с его помощью были атакованы. Ранее такая информация не появлялась в публичном поле.

Вместе с тем глава российского МИД напомнил, что в преамбуле ДСНВ говорится о взаимном доверии, балансе интересов и неделимости безопасности. «Все это было растоптано, разорвано и выброшено американцами в мусор», — заключил Лавров.

Военные аэродромы России в Саратовской и Рязанской областях подвергались атаке в начале декабря прошлого года. Тогда утверждалось, что к взрывам привели беспилотники, использованные ВСУ. Позднее в комментарии The Washington Post. высокопоставленный украинский чиновник подтвердил, что в атаке участвовали «очень успешные, очень эффективные» украинские беспилотники.