ХАМАС сообщило о сбросе Израилем 35 тысяч тонн взрывчатки с начала эскалации

ХАМАС сообщило, что Израиль сбросил 35 тысяч тонн взрывчатки с начала эскалации

Исламистская организация ХАМАС сообщила о том, что Израиль сбросил 35 тысяч тонн взрывчатки на сектор Газа с начала эскалации ближневосточного конфликта 7 октября. Об этом сообщил член Политбюро ХАМАС Усама Хамдан в рамках пресс-конференции в Бейруте, передает Al Jazeera.

«Оккупанты сбросили 35 тысяч тонн взрывчатки на сектор Газа, что превосходит применение ядерной бомбы», — подчеркнул Усама Хамдан.

Ранее в воскресенье, 6 ноября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о готовности начать бои в городе Газа в течение 48 часов. Отмечается, что власти Израиля планируют таким образом полностью уничтожить бойцов ХАМАС, а также разрушить их туннели и военные объекты.

Незадолго до этого сообщалось, что сухопутные войска ЦАХАЛ взяли под контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа.