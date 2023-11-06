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17:36, 6 ноября 2023Мир

ХАМАС сообщило о сбросе Израилем 35 тысяч тонн взрывчатки с начала эскалации

ХАМАС сообщило, что Израиль сбросил 35 тысяч тонн взрывчатки с начала эскалации

Фото: Mohammed Fayq Abu Mostafa / Reuters

Исламистская организация ХАМАС сообщила о том, что Израиль сбросил 35 тысяч тонн взрывчатки на сектор Газа с начала эскалации ближневосточного конфликта 7 октября. Об этом сообщил член Политбюро ХАМАС Усама Хамдан в рамках пресс-конференции в Бейруте, передает Al Jazeera.

«Оккупанты сбросили 35 тысяч тонн взрывчатки на сектор Газа, что превосходит применение ядерной бомбы», — подчеркнул Усама Хамдан.

Ранее в воскресенье, 6 ноября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о готовности начать бои в городе Газа в течение 48 часов. Отмечается, что власти Израиля планируют таким образом полностью уничтожить бойцов ХАМАС, а также разрушить их туннели и военные объекты.

Незадолго до этого сообщалось, что сухопутные войска ЦАХАЛ взяли под контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа.

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      Анастасия Астахова
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