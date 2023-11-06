Израиль заявил о готовности начать бои в Газе в течение 48 часов

Haaretz: ЦАХАЛ заявил о готовности начать бои в Газе в течение 48 часов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о готовности начать бои в городе Газа в течение 48 часов. Об этом сообщает издание Haaretz.

«По оценкам Армии Обороны Израиля, силы в секторе Газа полностью окружат город Газа в течение 48 часов и начнут сражаться», — пишут журналисты.

В сообщении отмечается, что власти Израиля планируют таким образом полностью уничтожить бойцов ХАМАС, а также разрушить их туннели и военные объекты. «ЦАХАЛ считает возможным достичь цели правительства по уничтожению ХАМАС, но для этого потребуется длительный период времени: от нескольких месяцев до года или даже больше. Для того чтобы очистить район от террористов, необходимо действовать тщательно и относительно медленно», — объясняют авторы публикации.

Ранее сообщалось, что сухопутные войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяли под контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа. Отмечалось, что на территории комплекса расположены наблюдательные посты, площадки для тренировок боевиков, а также подземные туннели террористов.

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.