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14:58, 6 ноября 2023Мир

Израиль заявил о готовности начать бои в Газе в течение 48 часов

Haaretz: ЦАХАЛ заявил о готовности начать бои в Газе в течение 48 часов
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Bashar Taleb / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о готовности начать бои в городе Газа в течение 48 часов. Об этом сообщает издание Haaretz.

«По оценкам Армии Обороны Израиля, силы в секторе Газа полностью окружат город Газа в течение 48 часов и начнут сражаться», — пишут журналисты.

В сообщении отмечается, что власти Израиля планируют таким образом полностью уничтожить бойцов ХАМАС, а также разрушить их туннели и военные объекты. «ЦАХАЛ считает возможным достичь цели правительства по уничтожению ХАМАС, но для этого потребуется длительный период времени: от нескольких месяцев до года или даже больше. Для того чтобы очистить район от террористов, необходимо действовать тщательно и относительно медленно», — объясняют авторы публикации.

Ранее сообщалось, что сухопутные войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяли под контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа. Отмечалось, что на территории комплекса расположены наблюдательные посты, площадки для тренировок боевиков, а также подземные туннели террористов.

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

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      Мария Винар
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