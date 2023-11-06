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09:48, 6 ноября 2023Мир

Израиль взял под контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа

Сухопутные войска Израиля взяли под контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа

Фото: Israel Defense Forces / Globallookpress.com

Сухопутные войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяли под контроль военный лагерь ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии страны.

Отмечается, что на территории комплекса расположены наблюдательные посты, площадки для тренировок боевиков, а также подземные туннели террористов.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля за сутки атаковала 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа. Стало известно, что ночью истребители нанесли удары по туннелям, отрядам террористов и военным постам.

7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. В первый день они выпустили тысячи ракет, прорвались на территорию страны и захватили сотни заложников. Израиль назвал нападение войной и в ответ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

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      Мария Винар
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