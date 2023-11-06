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20:03, 6 ноября 2023Россия

Переехавшая в Россию экс-глава МИД Австрии пожаловалась на европейцев

Уехавшая в РФ экс-глава МИД Австрии Кнайсль удивилась дружелюбию к ней россиян

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что в России она видит больше дружелюбия к ней, чем у жителей Австрии или Германии, потому что россияне всегда готовы помочь иностранцам. Об этом говорится в интервью бывшей австрийской чиновницы для RT, опубликованном в Telegram-канале телеканала.

В настоящее время Кнайсль руководит Центром Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues в СПбГУ. По ее словам, она чувствует себя как дома и хотела бы только улучшить русский язык. Само интервью прошло на немецком языке.

Бывшая дипломат пожаловалась на сограждан и других жителей Центральной Европы, которым свойственно занимать «скользкие» позиции. В России же, уверена Кнайсль, больше дружелюбия и прямоты. Например, продавщицы в магазине могут общаться с ней с помощью языка жестов, а люди на улице всегда готовы объяснить дорогу тем, кто не говорит по-русски.

В августе Кнайсль рассказала, что ищет в России подходящее жилье, где могла бы содержать собственных лошадей, пони и собак. Комментируя информацию о том, что она живет в секретном месте, организованном для нее ФСБ, экс-глава МИД Австрии объяснила, что на тот момент снимала домик в Рязанской области.

В июне Кнайсль указывала, что в Европе она фактически вне закона, многие на родине считают ее «российским олигархом» и шпионом, поэтому возвращаться туда она не хочет.

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      Платон Щукин
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