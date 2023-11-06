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06:34, 7 ноября 2023Россия

Российские военные получили денежные сертификаты за уничтожение танков Leopard 2

Минобороны: бойцы получили денежные сертификаты за уничтожение танков Leopard 2

Фото: Philipp Schulze / dpa / Global Look Press

Российские военные из группировки «Запад» получили боевые награды и сертификаты на выплату денежных средств за уничтожение танков Leopard 2 на купянском направлении. Соответствующая информация содержится на сайте Минобороны.

Денежные сертификаты на миллион рублей от Григория Лепса и Юлии Барановской получили две группы бойцов — расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» и разведгруппа, уничтожившая Leopard 2 беспилотником «Ланцет».

В начале ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на запорожском направлении ВСУ за несколько дней потеряли 10 танков Leopard различных модификаций.

Оружие России: на страже Родины
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      Марина Совина
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