Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:36, 6 ноября 2023Бывший СССР

Полковник высказался о шансах Украины нанести России внезапный удар

Полковник Кнутов усомнился, что Украина может нанести России внезапный удар

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

У Украины мало шансов нанести России внезапный удар, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о планах президента республики Владимира Зеленского пересмотреть стратегию Киева на поле боя.

«Стратегией это назвать тяжело — продвинуться вперед и неожиданно нанести удар. Учитывая средства разведки, а у нас они тоже имеются — и спутники, и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения, и беспилотники — скрытно сосредоточить большое количество войск, чтобы нанести удар, практически невозможно», — сказал он.

Как только Украина попытается сосредоточить свои войска, мы это увидим и будем принимать меры, чтобы ответить контрударом либо усилить оборону

Юрий Кнутовполковник в отставке

По мнению Юрия Кнутова, этими словами президент Украины пытается подбодрить военных и общество после неудачи во время наступления.

«Это заявление больше носит пропагандистский характер и связано оно с тем, что большой резонанс произвели слова [главнокомандующего украинскими войсками Валерия] Залужного о том, что Украина практически не имеет возможности продолжать наступление. Резонанс затронул настроения в украинской армии, в том числе и на фронте, на передовой, и в украинском обществе. Сейчас пытаются погасить эту негативную волну, которая в целом пошла по Украине и ее армии», — заключил полковник в отставке.

Материалы по теме:
«Они просто гибнут на минных полях» Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
«Они просто гибнут на минных полях»Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
16 августа 2023
Может ли третья мировая война начаться в 2023 году? Возможные причины и сценарии
Может ли третья мировая война начаться в 2023 году?Возможные причины и сценарии
12 сентября 2023

5 ноября Зеленский заявил, что Киев рассматривает разные стратегии, чтобы добиться успехов на поле боя. Украинский лидер не считает, что военные действия зашли в тупик. Он также отверг возможность сесть с Россией за стол переговоров.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Агония украинского режима». Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено

      Полковник высказался о шансах Украины нанести России внезапный удар

      Губернатор рассказал об обстрелах Белгородской области за сутки

      Блинкен прибыл в Анкару

      Пьяный боксер избил мужчин и устроил стрельбу в центре Москвы

      Российские военнослужащие уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ

      Ученые ошиблись в оценках магнитной бури и недооценили ее мощность

      Капитан сборной Англии побил державшийся 60 лет рекорд чемпионата Германии

      Наследники Берлускони решили выселить из его квартир бывших участниц оргий

      В Иране призвали к срочному ядерному разоружению Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости