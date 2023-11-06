Полковник высказался о шансах Украины нанести России внезапный удар

Полковник Кнутов усомнился, что Украина может нанести России внезапный удар

У Украины мало шансов нанести России внезапный удар, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о планах президента республики Владимира Зеленского пересмотреть стратегию Киева на поле боя.

«Стратегией это назвать тяжело — продвинуться вперед и неожиданно нанести удар. Учитывая средства разведки, а у нас они тоже имеются — и спутники, и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения, и беспилотники — скрытно сосредоточить большое количество войск, чтобы нанести удар, практически невозможно», — сказал он.

Как только Украина попытается сосредоточить свои войска, мы это увидим и будем принимать меры, чтобы ответить контрударом либо усилить оборону Юрий Кнутов полковник в отставке

По мнению Юрия Кнутова, этими словами президент Украины пытается подбодрить военных и общество после неудачи во время наступления.

«Это заявление больше носит пропагандистский характер и связано оно с тем, что большой резонанс произвели слова [главнокомандующего украинскими войсками Валерия] Залужного о том, что Украина практически не имеет возможности продолжать наступление. Резонанс затронул настроения в украинской армии, в том числе и на фронте, на передовой, и в украинском обществе. Сейчас пытаются погасить эту негативную волну, которая в целом пошла по Украине и ее армии», — заключил полковник в отставке.

5 ноября Зеленский заявил, что Киев рассматривает разные стратегии, чтобы добиться успехов на поле боя. Украинский лидер не считает, что военные действия зашли в тупик. Он также отверг возможность сесть с Россией за стол переговоров.