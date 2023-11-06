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05:19, 6 ноября 2023Бывший СССР

В Запорожской области назвали позволившую остановить наступление ВСУ тактику

Балицкий: ВС России применили тактику маневренной обороны в Запорожской области

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что российским военным удалось остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе и назвал тактику, с помощью которой им удалось это сделать. По его словам, они использовали тактику маневренной обороны, сообщает ТАСС.

«Противник единственное, что делает, это обстреливает наши населенные пункты ракетами, которые поставляет Запад. Это все, что они могут сегодня», — заявил он.

Балицкий уточнил, что российские бойцы грамотно применяли тактику маневренной обороны, которая позволила сдержать контрнаступление украинских солдат. Он добавил, что отдельные бои до сих пор продолжаются в районе сел Работино и Щербаки.

Ранее командир батальона 32-й украинской бригады ВСУ Дмитрий Берлым сравнил текущую ситуацию в стране с той, что сложилась во время Первой мировой войны.

Оружие России
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