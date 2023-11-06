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14:25, 6 ноября 2023Мир

ЦАХАЛ нанес удар по единственной в Газе психиатрической больнице

Армия Израиля нанесла удар по единственной в Газе психиатрической больнице

Фото: Mohammad Faiq / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по единственной в Газе психиатрической больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинский МИД.

Еще один удар был нанесен по офтальмологической больнице, уточнили в министерстве.

За минувшие сутки израильские войска атаковали 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее ЦАХАЛ атаковал лагерь беженцев Эль-Магази в центральной части сектора Газа. Палестинские СМИ заявили, что в результате удара погиб по меньшей мере 51 человек.

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      Алан Босиков
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