ЦАХАЛ нанес удар по единственной в Газе психиатрической больнице

Армия Израиля нанесла удар по единственной в Газе психиатрической больнице

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по единственной в Газе психиатрической больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинский МИД.

Еще один удар был нанесен по офтальмологической больнице, уточнили в министерстве.

За минувшие сутки израильские войска атаковали 450 военных объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее ЦАХАЛ атаковал лагерь беженцев Эль-Магази в центральной части сектора Газа. Палестинские СМИ заявили, что в результате удара погиб по меньшей мере 51 человек.